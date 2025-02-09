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رياضة

حازم إمام عن تصريحات أيمن عباس بشأن التجديد لزيزو: لا تمثل الزمالك

زيزو
زيزو

علق  حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية للقلعة البيضاء على تصريحات رجل الأعمال أيمن عباس نجل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق حول التجديد لأحمد سيد زيزو.

وقال حازم إمام مع تصريحات تلفزيونية: لم نتدخل في ملف تجديد زيزو حتى الآن وأيمن ممدوح عباس لا يمثل نادي الزمالك ورأيه شخصي ويمثله هو وليس كمسئول.

وصرح أيمن عباس في وقت لاحق عن صعوبة دفع مبالغ ضخمة للاعب مثل زيزو مقارنة باللاعبين الذين يلعبون بجواره في نفس الفريق.

ومن جهة أخرى، كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة غضبه من تواجد لجنة فنية لإدارة الكرة في القلعة البيضاء. 

وقرر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تعيين لجنة فنية ضمن أعضائها أحمد حسام ميدو وهيثم فاروق نجوم الأبيض السابقين. 

عمرو أدهم يوضح موقفه من اللجنة الفنية لنادي الزمالك 

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية على"x": "في كلام على الميديا إني زعلان من تواجد اللجنة التي ساعدت النادي في إبرام الصفقات.. الحقيقة كلام مرسل ليس له أي سند". 

وواصل: "أنا أرسلت مخاطبات من بريدي الرسمي حسب الاتفاق مع اللجنة لمحاولة التعاقد مع لاعب من جنوب إفريقيا واللاعب الإيفواري اللي بيلعب في صربيا، اعتقد ده أبلغ دليل على تقديري ودعمي للجنة". 

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وأضاف: "أما غيابي عن النادي فإني كنت خارج مصر لمدة شهر وبعد رجوعي أصبت بنزلة برد منعتني عن الذهاب إلى عملي والذهاب إلى النادي ولكني كنت على تواصل دائم بزملائي". 

واختتم: "الحمد لله أنا شخص سوي وبعيد عن الأمراض النفسية". 

ومن ناحيته أدى نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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