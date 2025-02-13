زيزو مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي في قمة الدوري

أصبح أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة 15 من دوري Nile المقررة إقامتها يوم 22 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي هذه المخاوف بعد حصول زيزو على بطاقتين صفراوين في مباريات سابقة بالدوري، الأمر الذي يجعله في خطر الغياب عن المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي.

وحصل زيزو على إنذار في المباراة التي جمعت الزمالك بفريق سيراميكا كليوباترا، وهو ما تكرر مرة أخرى في اللقاء أمام فاركو، وبناءً على النظام المعمول به في الدوري، فإن اللاعب الذي يحصل على ثلاث بطاقات صفراء في المباريات المختلفة يتعرض للإيقاف في المباراة التي تلي حصوله على البطاقة الثالثة.

ويتبقى أمام أحمد زيزو بطاقة صفراء واحدة في حالة حصوله على إنذار في مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت في الجولة 14 من الدوري.

وفي حال تلقيه للإنذار في تلك المباراة، فإن اللاعب سيغيب بشكل رسمي عن مباراة الأهلي في القمة المرتقبة بين الفريقين، مما سيكون بمثابة ضربة قوية للفريق الأبيض في مواجهة الغريم التقليدي.

يعتبر أحمد زيزو أحد أبرز اللاعبين في تشكيل الزمالك هذا الموسم، حيث يقدم أداء مميزًا سواء في الهجوم أو في صناعة الأهداف، لذا فإن غيابه عن قمة الدوري سيكون بمثابة خسارة كبيرة للفريق، خاصة أن مباراة الأهلي تعتبر من أكثر المباريات أهمية بالنسبة لجماهير الزمالك.

ويتمنى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب أن يحافظ زيزو على هدوئه ويتجنب تلقي بطاقة صفراء جديدة، حتى يتمكن من المشاركة في المباراة الهامة ضد الأهلي في صراع المنافسة على صدارة الدوري.

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