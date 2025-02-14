بيسيرو: الزمالك يمتلك جماهير مهووسة بالفوز وهدفي تطوير وتحسين أداء اللاعبين

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال بيسيرو في حواره عبر قناة الزمالك:"تواجدي مع فريق عظيم مثل الزمالك تحد كبير، ولدي خطة سأعمل عليها، وجئت إلى مصر للعمل مع اللاعبين والفوز بجميع البطولات .

وواصل:" الزمالك لديه كتيبة من اللاعبين وهم الأفضل في أفريقيا، وتواجدي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين، وهدفي إسعاد الجمهور.

وأشار:" الزمالك يمتلك جمهور مهووس بالفوز إنه جمهور عظيم، وأريد منهم الدعم والوقوف مع الفريق.

وأضاف:" الجمهور يغضب من اللاعبين في الخسارة وهذا شئ طبيعي، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية.

وقال:" نادي الزمالك يلعب مثل الأندية الأوروبية ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نادي، فهو فريق بطولات.

وتابع:" انا أفضل أن اتحدث عن الفريق كمجموعة، والخطة أن أبدأ في المرحلة الحالية للفوز في جميع المباريات، واعداد الفريق بشكل جيد.

وألمح:" علينا الاستعداد بشكل جيد وتحقيق الفوز على بتروجيت رغم أنني ليس لدي الوقت الكافي.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، إسناد مهمة تدريب الفرق الأول لكرة القدم إلى المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقرر الزمالك توجيه الشكر لـ السويسري كريستيان جروس بعد 60 يوما فقط في ميت عقبة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن جوزيه بيسيرو بعد توليه مهمة الأبيض بشكل رسمي.

جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك الجديد

وُلد جوزيه بيسيرو يوم 4 أبريل 1960 في البرتغال ويبلغ من العمر 65 عاما.

بدأ بيسيرو رحلته التدريبية عام 1992 مع فريق يونياو دي سانتاريم واستمر معهم عامين.

وعمل بيسيرو كمدرب مساعد للبرتغالي كارلوس كيروش في ريال مدريد عام 2003 لتكون واحدة من أبرز محطاته التدريبية.

بيسيرو أيضا ليس غريبا على الدوري المصري حيث درب البرتغالي فريق الأهلي من قبل، وقاد بيسيرو المارد الأحمر فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة في الدوري، وخسر الأحمر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط،

وسجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بيسيرو

وفي تجربته الأخيرة قبل الزمالك كانت مع منتخب نيجيريا، وكانت النتائج أكثر إيجابية مقارنة بما قبله حيث تولى بيسيرو قيادة منتخب النسور الخضراء في 22 مباراة، حيث حقق الفريق تحت قيادته 11 فوزًا، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 7 مواجهات، وقد نجح المنتخب النيجيري في تسجيل 42 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، ورغم الأداء الجيد نسبيًا، إلا أن بيسيرو لم يتمكن من قيادة نيجيريا لتحقيق اللقب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خسر الفريق في المباراة النهائية أمام منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، ورغم الخسارة، إلا أن حصوله على المركز الثاني يعد إنجازًا مهمًا، لا سيما في بطولة قارية تضم العديد من الفرق القوية.

أبرز الأندية والمنتخبات التي دربها بيسيرو

وقاد جوزيه بيسيرو العديد من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم مثل:" سبورتنج لشبونة البرتغالي، بورتو البرتغالي، الأهلي، الهلال السعودي، باناثينايكوس رابيد بوخارست، منتخب السعودية، منتخب فنزويلا، منتخب نيجيريا.

بطولة وحيدة في تاريخ بيسيرو

وخلال 33 عاما كمدرب لم يحقق إلا بطولة واحدة طوال تلك الفترة، وهي كأس دوري البرتغالي مع فريق براجا، كما حصد أيضا كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد موسم 2002-2003 ولكن كمدرب مساعد.

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