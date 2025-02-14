الجمعة 14 فبراير 2025
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انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

بيسيرو
بيسيرو

 

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الزمالك بيسيرو جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك الجديد أرقام مدرب الزمالك الجديد

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