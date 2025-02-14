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رياضة

الزمالك يكشف هوية لجنة التخطيط بقطاع الكرة وتفاصيل دورها

ميدو وحازم إمام
ميدو وحازم إمام

كشف نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي عن هوية لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم في القلعة البيضاء.

وجاء حسين لبيب على رأس لجنة التخطيط فيما تضم عضويتها الكابتن حازم إمام والكابتن أحمد حسام ميدو والأستاذ عمرو الجنايني، ويحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

فيما تأتي اختصاصات اللجنة بما تشمله من خبرات فنية وإدارية ستكون العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي  الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

ويحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

 وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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