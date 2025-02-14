الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

أخطر لاعب حولنا، تقرير عسكري عبرى يحذر من قدرات الجيش المصري

الجيش المصري، فيتو
الجيش المصري، فيتو

يشن الإعلام العبري مؤخرا، حملة تحريض ضد مصر، منذ رفض القاهرة تمرير مخطط التهجير القسري لسكان غزة، والتصدي لمؤامرة تصفية القضية الفلسطينية.

تقرير عبري يتحدث عن قدرات الجيش المصري

وفي أحدث هذه السلسلة من التقارير التى يعدها الاحتلال تحريضا ضد الدولة المصرية  بينما نراها مصدر فخر للمصريين والعرب،  نشر موقع "نزيف.نت" العبري المتخصص فى الشئون العسكرية، أمس الخميس، تقريرا حول قدرات الجيش المصري وتفوقه خصوصا بعد تحديثه خلال السنوات الماضية.

وجاء فى التقرير العبري، أن مصر تمتلك جيشًا تقليديًا ضخمًا في الجو والبر والبحر خضع للعديد من الترقيات والتحسينات على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك البنية التحتية التشغيلية الجديدة في سيناء، بالإضافة إلى العشرات من المعابر والأنفاق والجسور الجديدة فوق وتحت قناة السويس التي تم بناؤها منذ عام 2007.

 

تقرير موقع العبري عن الجيش المصري، فيتو
تقرير موقع العبري عن الجيش المصري، فيتو

يضاف إليها وفق التقرير العبري أن القاهرة توسعت في المطارات والموانئ البحرية والمقرات المحصنة وغيرها، على نطاق واسع وبميزانيات ضخمة وفق ما زعم التقرير.

مصر أفضل لاعب حولنا وتملك قدرات هائلة 

ودعا الموقع المسئولون الإسرائيليئن إلى الاستعداد على وجه السرعة لاحتمال اندلاع حرب أخرى، وتشكيل جبهة دبلوماسية وإعلامية ومالية، وعسكرية وتنموية، لتركيز وتجميع كل الموارد اللازمة، من أجل إيجاد حلول إبداعية وسريعة.

وتابع الموقع العبري متحدثا عن مصر قائلا:  إنهم من أفضل اللاعبين حولنا "ما يفكرون فيه أو يشعرون به، ويجب أن نبقى صادقين مع كل الذكاء القديم والجيد" للنظر في وسائل وقدرات الخصم وقدراتها حتى أفعاله بدلًا من محاولة تخمين نواياه ".

ومنذ تصدي مصر لمخطط تهجير سكان غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية، يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة هوجائية ضد القاهرة وصلت للحديث عن الحرب، على الرغم من التزام مصر بالعبارات الدبلوماسية والقانون الدولي الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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الجيش المصري التهجير القسري قناة السويس سيناء الموانئ البحرية مصر القضية الفلسطينية

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