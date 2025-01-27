الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد قاعدة البحر الأحمر البحرية ويلتقى بعدد من المقاتلين (صور)

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد قاعدة البحر الأحمر البحرية
ads

 تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة البحر الأحمر البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للجاهزية والإستعداد القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

مسرح عمليات قاعدة البحر الأحمر البحرية

 واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمى تضمن إجراءات تأمين مسرح عمليات قاعدة البحر الأحمر البحرية، كما شاهد عدد من الأنشطة التدريبية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من كفاءة قتالية عالية، أعقبه المرور على عدد من الوحدات البحرية للاطمئنان على مدى جاهزيتها، وناقش عددًا من الأطقم التخصصية فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم واتقانهم للمنظومات القتالية الحديثة التى زودت بها القوات البحرية.

 كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من رجال القوات البحرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم بما يمكنها من حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدى لكافة التهديدات البحرية على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة رجال القوات البحرية بالحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مؤكدًا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية عالية وفرد مقاتل على أعلى درجات الجاهزية قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات راهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة الوحدات البحرية القيادة العامة للقوات المسلحة حمايه سواحل مصر قادة القوات المسلحة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية