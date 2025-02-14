الدوري الألماني، التشكيل الرسمي لمباراة أوجسبورج أمام لايبزيج

الدوري الألماني، أعلن جيس ثورب، المدير الفني لفريق أوجسبورج الألماني، تشكيلة فريقه، التي سيبدأ بها مباراته أمام لايبزيج بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسيليجا”.

تشكيل أوجسبورج أمام لايبزيج

يدخل فريق أوجسبورج مباراته أمام لايبزيج في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

فين داهمين - كريسلاين ماتسيما - جيفري جوفلوف - سيدريك زيسيجر - ماريوس فولف - كريستيان ياكيتش - فرانك أونيكا - ديميتريس جيانوليس - فيدريك ينسين - صامويل إسيندي - الكسيس كلود موريس.

يدخل أوجسبورغ المباراة وهو⁢ يحتل المركز‍ الثاني عشر في ⁤جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ويتمتع بسجل جيد على⁣ أرضه، حيث لم يخسر في آخر خمس مباريات​ بالدوري، ومع ذلك، تأتي هذه⁢ المباراة بعد خروجهم من كأس ألمانيا على يد شتوتجارت، مما قد يؤثر على معنويات اللاعبين.

أوجسبورج، فيتو

تشكيل لايبزيج أمام أوجسبورج

في المقابل، يدخل فريق لايبزيج مباراته أمام أوجسبورج بتشكيل مكون من:

بيتر جولاشي - لوكاس كلوسترمان - لوتشاريل جيرتيرويدا - كاستيلو لوكيبا - ريدل باكو - كيفين كامبل - امادو حيدارا - ديفيد راوم - كريستوف بومجارتنر - بنيامين سيسكو - تشافي سيمونز

لايبزيغ يدخل المباراة بطموح⁣ أوروبي

على الجانب الآخر، يطمح لايبزيج، صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب، إلى ⁤مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، الفريق يتمتع بقوة هجومية ضاربة ‌بقيادة النجم السلوفيني بنيامين سيسكو، الذي مدد عقده مؤخرًا مع النادي حتى عام 2029، ‍مما يعكس ثقة النادي في قدراته.

تاريخ مواجهات أوجسبورج ولايبزيج

تاريخيًا، يمتلك لايبزيج تفوقًا واضحًا على أوجسبورغ،⁢ حيث لم يتمكن⁣ الأخير من تحقيق الفوز في آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين.ومع ذلك، كرة القدم لا تعترف ⁤بالماضي، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين

يعاني كلا الفريقين من غيابات مؤثرة بسبب⁢ الإصابات. يفتقد لايبزيغ⁣ لخدمات كل من بنيامين هنريش، وأسان أويراوجو، وتشافر شلاجر، ويوسف بولسن. بينما يغيب عن أوجسبورغ ستة لاعبين على الأقل. هذه الغيابات قد تؤثر على التشكيلة الأساسية للفريقين وتغير من خطط المدربين.

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