الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الألماني، التشكيل الرسمي لمباراة أوجسبورج أمام لايبزيج

فريق لايبزيج، فيتو
فريق لايبزيج، فيتو

الدوري الألماني، أعلن جيس ثورب، المدير الفني لفريق أوجسبورج الألماني، تشكيلة فريقه، التي سيبدأ بها مباراته أمام لايبزيج بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسيليجا”.

تشكيل أوجسبورج أمام لايبزيج

يدخل فريق أوجسبورج مباراته أمام لايبزيج في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

فين داهمين - كريسلاين ماتسيما - جيفري جوفلوف - سيدريك زيسيجر - ماريوس فولف - كريستيان ياكيتش - فرانك أونيكا - ديميتريس جيانوليس - فيدريك ينسين - صامويل إسيندي - الكسيس كلود موريس.

يدخل أوجسبورغ المباراة وهو⁢ يحتل المركز‍ الثاني عشر في ⁤جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ويتمتع بسجل جيد على⁣ أرضه، حيث لم يخسر في آخر خمس مباريات​ بالدوري، ومع ذلك، تأتي هذه⁢ المباراة بعد خروجهم من كأس ألمانيا على يد شتوتجارت، مما قد يؤثر على معنويات اللاعبين.

أوجسبورج، فيتو
أوجسبورج، فيتو

تشكيل لايبزيج أمام أوجسبورج

في المقابل، يدخل فريق لايبزيج مباراته أمام أوجسبورج بتشكيل مكون من:

بيتر جولاشي - لوكاس كلوسترمان - لوتشاريل جيرتيرويدا - كاستيلو لوكيبا - ريدل باكو - كيفين كامبل - امادو حيدارا - ديفيد راوم - كريستوف بومجارتنر - بنيامين سيسكو - تشافي سيمونز

لايبزيغ يدخل المباراة بطموح⁣ أوروبي

على الجانب الآخر، يطمح لايبزيج، صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب، إلى ⁤مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، الفريق يتمتع بقوة هجومية ضاربة ‌بقيادة النجم السلوفيني بنيامين سيسكو، الذي مدد عقده مؤخرًا مع النادي حتى عام 2029، ‍مما يعكس ثقة النادي في قدراته.

تاريخ مواجهات أوجسبورج ولايبزيج

تاريخيًا، يمتلك لايبزيج تفوقًا واضحًا على أوجسبورغ،⁢ حيث لم يتمكن⁣ الأخير من تحقيق الفوز في آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين.ومع ذلك، كرة القدم لا تعترف ⁤بالماضي، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين

يعاني كلا الفريقين من غيابات مؤثرة بسبب⁢ الإصابات. يفتقد لايبزيغ⁣ لخدمات كل من بنيامين هنريش، وأسان أويراوجو، وتشافر شلاجر، ويوسف بولسن. بينما يغيب عن أوجسبورغ ستة لاعبين على الأقل. هذه الغيابات قد تؤثر على التشكيلة الأساسية للفريقين وتغير من خطط المدربين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني أوجسبورج لايبزيج البوندسيليجا جيس ثورب بنيامين هنريش بنيامين سيسكو

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يسعى لضم بديل دي بروين من الدوري الألماني

لايبزيج بـ10 لاعبين يفوز على سانت باولي 0/2 في الدوري الألماني

أوجسبورج يخطف فوزا قاتلا من هايدنهايم 1/2 في الدوري الألماني

نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف
ads

الأكثر قراءة

شاهد، تأثر زوجة الخطيب خلال كلمته في حفل تدشين استاد النادي الأهلي

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

اقوى رد على شائعة رسوم المساعدات، كويتي ينقل شهادته من أمام معبر رفح (فيديو)

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الخطيب: يجب تقدير الأهلي لما يحققه من إنجازات

الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

12 صورة ترصد المران الأول لـ بيسيرو مع الزمالك

منوعات

المزيد

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لتعجيل الزواج في عيد الحب

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية