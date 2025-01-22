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رياضة

دوري أبطال أوروبا، لايبزيج يفوز على سبورتنج بثنائية

لايبزيج، فيتو
لايبزيج، فيتو

فاز  فريق لايبزيج على نظيره سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء اليوم الأربعاء؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق لايبزيج عن طريق سيسكو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وتعادل لسبورتنج اللاعب جيوكيرس في الدقيقة 75، ثم سجل بولسن هدف الفوز لصالح لايبزيج في الدقيقة 78.  

تشكيل لايبزيج امام سبورتنج

تشكيل سبورتنج امام لايبزيج 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"،بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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دوري ابطال اوروبا لايبزيج سبورتنج لشبونة

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