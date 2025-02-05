شتوتجارت يقصي أوجسبورج من كأس ألمانيا بفوز مثير ويتأهل لنصف النهائي

حقق فريق شتوتجارت فوزًا صعبًا علي حساب نظيره أوجسبورج بهدف نظيف في المباراة التي جمع بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب “إم أنس بي أرينا” من منافسات ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا .

مباراة شتوتجارت وأوجسبورج

وسجل هدف الفوز لصالح فريق شتوتجارت اللاعب أونديف في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول والمباراة.

تشكيل شتوتجارت ضد أوجسبورج

تشكيل أوجسبورج ضد شتوتجارت

ومن المقرر أن تقام باقي مباريات الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء ويومي الخميس والجمعة، حيث يتقابل باير ليفركوزن مع كولن، ويواجه بريمن ضد أرمينيا بيليفيات، ولايبزيج أمام فولفسبورج.

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