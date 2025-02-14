رياضة البحيرة تقدم مشروعات مجتمعية بمراكز شباب تعزيزا للعمل التطوعي (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، مشروعًا مجتمعيا من خلال مـشـروع ( تؤمة الاجيال ) ويأتي هذا المشروع بهدف جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وقيام فرق الجوالة والجوالات بالمساهمة في تنمية مجتمعاتهم المحلية وذلك بمركز شباب الحرية بدمنهور شارك في تنفيذ هذا المشروع عدد 15 من الجولات.

رياضة البحيرة تقدم مشروعات مجتمعية لخدمة المجتمع، فيتو

رياضة البحيرة تقدم مشروعات مجتمعية لخدمة المجتمع، فيتو

مشروع مجتمعي يعمل على تعزيز روح التعاون والعمل التطوعي لخدمة المواطنين

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة دعم فرق الجوالات بمراكز الشباب لعدد 12 فريق بينما يصل إجمالي عدد فرق الجوالة والجوالات بالمحافظة إلى 38، تعمل جميعها على تعزيز روح التعاون والعمل التطوعي لخدمة المواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

كما تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تفعيل دور فرق الجوالة والجوالات كمحرك أساسي للتنمية المجتمعية، وترسيخ قيم العمل التطوعي لدى الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة.

رياضة البحيرة تقدم مشروعات مجتمعية لخدمة المجتمع، فيتو

رياضة البحيرة تقدم مشروعات مجتمعية لخدمة المجتمع، فيتو

يذكر أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة واشراف إدارة البرامج الثقافية والتطوعية.

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