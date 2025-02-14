"الشباب والرياضة" تنظم النسخة الـ 11 من ماراثون القاهرة الدولي

قامت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بتنظيم النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة الدولي، في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.

ويأتي تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

تفاصيل ماراثون القاهرة

وتضمن الماراثون أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع الفئات، وهي: سباق الجري العائلي (2 كم)، سباق 5 كم، سباق 10 كم، ونصف ماراثون (21 كم).

بدأ التجمع داخل الحديقة في تمام الخامسة والنصف صباحًا، ثم انطلق سباق نصف الماراثون (21 كم) في 6:45 صباحًا، تلاه سباق 5 كم و10 كم في 7:30 صباحًا، ثم سباق الجري العائلي (2 كم) في 8:30 صباحًا.

ومر المتسابقون عبر شوارع مصر الجديدة، وسط تأمين شامل من وزارة الداخلية التي ستتولى تأمين المشاركين وغلق بعض الشوارع المؤدية إلى مسار السباق. وانتهى الماراثون في تمام الساعة 10 صباحًا، حيث تم بعدها توزيع الجوائز داخل حديقة الميريلاند احتفالًا بالفائزين.

ويُعد ماراثون القاهرة الدولي أحد أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الجري، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة في أجواء حماسية وآمنة.

كما ماراثون القاهرة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يجذب عدائين من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.