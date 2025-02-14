الجمعة 14 فبراير 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لمعرض "أهلًا رمضان" بدمنهور

جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لمعرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، والذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحيرة بقيادة أ محمد الشريف، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تابعت التجهيزات واللمسات النهائية للمعرض المقرر افتتاحه خلال أيام مع مطلع الأسبوع القادم، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

أسعار مخفضة وخصومات حقيقية من ١٠ % إلى ٧٠ %

كما تفقدت محافظ البحيرة، القسم الخاص بمعرض شركة النساجون الشرقيون لعرض السجاد والموكيت بأسعار مخفضة وخصومات حقيقية من ١٠ % إلى ٧٠ % لخدمة جميع أبناء دمنهور والمحافظة، وكذلك تفقدت منفذ حياة كريمة الثابت والدائم بمقر أرض المعارض لتوفير اللحوم البلدية الحمراء بأسعار مخفضة دعما لاهالينا بمحافظة البحيرة.

تحديد تخفيضات تصل إلى 25% على العديد من السلع الأساسية

وخلال الجولة، تابعت محافظ البحيرة، أماكن دخول وخروج المواطنين وأسعار السلع، حيث تم تحديد تخفيضات تصل إلى 25% على العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم. وأكدت على أهمية تيسير وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الضرورية.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بأرض المعارض بدمنهور المبارك استعدادات
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