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خارج الحدود

أردوغان يطالب إسرائيل بـ 100 مليار دولار تعويضات عن تدمير غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين:" على نتنياهو بحث تعويض الأضرار التي سببها بغزة وبلغت 100 مليار دولار بدل البحث عن مكان لتوطين سكانها.

أردوغان يطالب إسرائيل بتعويض غزة

وأضاف أردوغان:" لا نعتقد أن مقترحات طرد الفلسطينيين من الأراضي التي عاشوا فيها آلاف السنين يمكن أن تؤخذ على محمل الجد".

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أردوغان: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة

وتابع:" لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة مسيرتها وكأن شيئا لم يكن بعد تسببها في الدمار والمعاناة والمذابح".

واستطرد:" يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية أولا على الدمار الذي أحدثته ثم البدء في عملية إعادة الإعمار بغزة". 

وأكد أردوغان:" يجب إعادة المنازل والأراضي التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون المارقون للفلسطينيين أصحابها الشرعيين". 

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أردوغان إسرائيل غزة

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