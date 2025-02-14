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محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 46 مصابا ومريضا فلسطينيا

معبر رفح البري،فيتو
معبر رفح البري،فيتو

نقلت سيارات الإسعاف، اليوم الجمعة، 46 مصابا فلسطينيا ومريضا و89 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 46 مصابا فلسطينيا ومريضا و89 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

وفي سياق آخر، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة  في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: "لم تدخل أي منازل مؤقتة أو كرافانات أو معدات أو آليات ثقيلة من الموجودة بالجانب المصري من معبر رفح.

 

لم تدخل أي منازل مؤقت من معبر رفح 

وأعرب مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيانه عن أمله بدخول الكرافانات والمعدات والآليات الثقيلة خلال الساعات القادمة، وأفاد بأنه يتابع سلوك الاحتلال كما يضع الوسطاء في صورة خروقه يوميا وينتظر التزام إسرائيل بتعهداتها.

وشدد المكتب على أن الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي في قطاع غزة لا يحتمل المماطلة والتسويف.

 

 

تواصل اصطفاف المعدات الثقيلة وشاحنات تحمل بيوت متنقلة لأهالي غزة أمام معبر رفح

معبر رفح يستقبل الدفعة الثالثة عشرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في مصر

 

وواصلت مصر، اليوم الجمعة، إدخال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة بالقطاع.

 

 

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