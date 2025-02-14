الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

مهندس خطة الجنرالات: حماس هزمت إسرائيل في حرب غزة بكل المقاييس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 شن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال غيورا آيلاند، هجومًا غير مسبوق على تل أبيب، قائلًا: “فشلنا في الحرب على غزة فشلًا ذريعًا، وإسرائيل هُزمت في الحرب وفق المعايير المهنية ولم تحقق أهدافها”.

وأضاف غيورا آيلاند في مقابلة مع إذاعة "103FM" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية أن حركة حماس تمكنت من فرض شروطها على تل أبيب.

 

 آيلاند هو مهندس "خطة الجنرالات"، التي اقتُرحت قبل عدة أشهر، ودعت إلى محاصرة شمال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

 

وقال آيلاند في المقابلة: "الصورة هي أن إسرائيل فشلت فشلًا ذريعًا في حرب غزة، من هنا يجب أن نبدأ وإلا فإننا نخلق توقعات لأشياء غير واقعية".

 

دولة غزة

 وتابع: "الهزيمة الإسرائيلية في حرب غزة تقاس وفق معيارين ليسا سياسيين ولا شعبويين، بل مهنيين: الأول هو فحص من حقق أهدافه ومن لم يحققها، والثاني هو معرفة أي طرف نجح في فرض إرادته على الطرف الآخر".

 

وأوضح: "وفقًا لهذين المعيارين، فإن إسرائيل لم تحقق أهدافها، بينما استطاعت حماس فرض شروطها".

 

وقال آيلاند: "حماس تستطيع أن تُملي علينا في المرحلة الثانية اتفاقًا نحصل بموجبه في أفضل الأحوال على بقية المحتجزين لديها، وهذا مهم، ولكنّنا سندفع الثمن أيضًا بالإفراج الجماعي عن مئات الأسرى".

 

وأردف: “سيتعين على إسرائيل أيضًا أن توافق على إنهاء الحرب والانسحاب من المحيط الأمني، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل غزة”.

 

واختتم: "لا أسمّيها حماس، بل دولة غزة، انظروا إلى الصفقة (اتفاق غزة)، فتحت إسرائيل معبر رفح، وانسحبت من  محور نتساريم، وعاد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الشمال، وهي لا تسمح فقط بدخول الغذاء والماء إلى غزة، بل أيضًا دخول المعدات التي تُشكّل بداية إعادة الإعمار".

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دولة غزة غزة خطة الجنرالات الجنرال غيورا آيلاند تل أبيب
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