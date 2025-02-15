مع قرب شهر رمضان، ارتفاع ملحوظ في أسعار البلح والتمور بالأسواق

أسعار البلح والتمور في الأسواق، سجلت أسعار التمور والبلح ارتفاعات ملحوظة في الأسواق؛ بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025؛ إذ يزيد الإقبال على شراء البلح والتمور مع قرب الشهر الكريم؛ إذ يعتبر شراء البلح ضمن أصناف ياميش رمضان.

سعر البلح اليوم

أسعار البلح والتمور في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار البلح والتمور في سوق العبور؛ في السطور الآتية:

سعر البلح اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

تراوح سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بلح شامية من 17 إلى 49 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بلح ابريمي من 16 إلى 36 جنيهًا.

سعر البلح اليوم

سعر البلح في سوق العبور

تراوح سعر بلح مركابي من 17 إلى 49 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بلح أبيض غزال من 17 إلى 47 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بلح عينات من 17 إلى 47 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بلح ألبان من 17 إلى 47 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بلح وردة من 17 إلى 47 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر البلح اليوم

أسعار التمور في سوق العبور

تراوح سعر بلح برتموتة من 25 إلى 64 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بلح أسواني من 15 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر بلح سكوتي من 25 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بلح جنديلة من 25 إلى 65 جنيهًا. تراوح سعر بلح قرن غزال من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر البلح اليوم

أسعار البلح في أسواق التجزئة بالمحافظات

وفيما يخص أسعار البلح في أسواق التجزئة بالمحافظات، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء؛ فهي كالأتي:

سعر البلح اليوم

ارتفاع سعر البلح عجوة في الأسواق

بلغ متوسط سعر بلح عجوة نحو 50 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار البلح عجوة بين 35 و60 جنيهًا.

سعر البلح اليوم

أسعار البلح الأسود والأحمر

فيما بلغ سعر بلح أسود وفقًا للبوابة الحكومية نحو 15 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر كيلو البلح الأحمر نحو 15 جنيهًا أيضًا.

سعر البلح اليوم

سعر التمور والبلح في السلاسل الغذائية

وعلى صعيد آخر؛ جاءت سعر التمور والبلح في السلاسل الغذائية؛ كالأتي:

سعر البلح اليوم

بلغ سعر كيلو البلح الناشف نحو 23 جنيهًا. بلغ سعر بلح سكوتي نحو 40 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة تمر وزن 10 كيلوات نحو 503 جنيهات. بلغ سعر كرتونة بلح وزن 5 كيلوات نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر بلح أسواني ناشف خشاف شعبي نحو 22 جنيهًا.

سعر البلح اليوم

سعر التمور في السلاسل الغذائية

بلغ سعر بلح حجم وسط نحو 27 جنيهًا. بلغ سعر البلح جودة عالية نحو 30 جنيهًا. بلغ سعر بلح فاخر نحو 33 جنيهًا. بلغ سعر بلح مكبوس نحو 290 جنيهًا وزن 5 كيلوات.

سعر البلح اليوم

سعر البلح في السلاسل الغذائية

بلغ سعر بلح مكبوس وزن 10 كيلوات نحو 570 جنيهًا. بلغ سعر بلح عجوة مفروم فاخر نحو 300 جنيه. بلغ سعر عجوة فاخر وزن 10 كيلوات نحو 580 جنيهًا. بلغ سعر بلح أسواني جاف نحو 25 جنيهًا. وتراوح سعر كيلو بلح جاف/ تمر من 50 إلى 70 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تمر مجدول كلاسيك نحو 198 جنيهًا.

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