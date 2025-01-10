يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

أسعار البلح والتمور في الأسواق، طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية، أنواعًا مختلفة من التمور والبلج استعدادًا لموسم شهر رمضان 2025، وذلك بخلاف انتشار الباعة الجائلين في عدد من المناطق والأسواق.

سعر البلح رمضان 2025

أنواع التمور والبلح في الأسواق

وتتعدد أنواع التمور والبلح في الأسواق، ومنها الجاف، الرطب، النصف جاف، الطازج، وحتى طريقة بيعه، إذ يباع البلح والتمور إما سائب أو معبأ.

اسعار التمور رمضان 2025

أسعار البلح رمضان 2025 في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار بلح رمضان 2025 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، المعبأ والسائب، الجملة والقطاعي، في السطور الآتية:

أسعار البلح رمضان 2025

العروض على أسعار التمور والبلح في المحال التجارية

وعن العروض على أسعار التمور والبلح في المحال التجارية، فجاءت كالأتي:

سعر بلح رمضان 2025

بلغ سعر تمور أبرار الوادي الجديد وزن 5 كيلوات نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر بلح الواحات وزن 5 كيلو نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر بلح الطحان وزن 5 كيلوات نحو 300 جنيه.

اسعار التمور رمضان 2025

أسعار البلح رمضان 2025 جملة في المحلات بالمحافظات

وعن أسعار البلح رمضان 2025 جملة في المحلات ببعض المحافظات؛ فجاءت كالأتي:

اسعار بلح رمضان 2025

بلغ سعر كرتونة بلح وزن 5 كيلوات نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر بلح أسواني ناشف خشاف شعبي نحو 22 جنيهًا. بلغ سعر بلح حجم وسط نحو 27 جنيهًا. بلغ سعر البلح جودة عالية نحو 30 جنيهًا. بلغ سعر بلح فاخر نحو 33 جنيهًا. بلغ سعر بلح مكبوس نحو 290 جنيهًا وزن 5 كيلوات. بلغ سعر بلح مكبوس وزن 10 كيلوات نحو 570 جنيهًا. بلغ سعر بلح عجوة مفروم فاخر نحو 300 جنيه. بلغ سعر عجوة فاخر وزن 10 كيلوات نحو 580 جنيهًا.

اسعار البلح رمضان 2025

أسعار التمور والبلح في الأسواق قطاعي

وعن أسعار التمور والبلح في الأسواق قطاعي، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر بلح أسواني جاف نحو 25 جنيهًا. وتراوح سعر كيلو بلح جاف/ تمر من 50 إلى 70 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تمر مجدول كلاسيك نحو 198 جنيهًا. بلغ سعر تمر مجدول علية وزن كيلو نحو 286 جنيهًا. بلغ سعر تمر مجدول ميني لينا فارمز وزن كيلو نحو 497 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تمور مجدول لارج لينا فارمز نحو 575 جنيهًا. بلغ سعر تمور مجدول اكسترا لارج لينا فارمز وزن 500 جرام نحو 323 جنيهًا.

أسعار التمور رمضان 2025

أسعار التمور في الأسواق

بلغ سعر تمر مجدول اكسترا لارج لينا فارمز وزن كيلو نحو 625 جنيهًا.

بلغ سعر بلح صعيدي معبأ تمرتنا وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر بلح صقعي معبأ تمرتنا وزن 500 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر بلج مجدول معبأ تمرتنا وزن 900 جرام نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو تمور مجدول الشروق نحو 300 جنيه.

بلغ سعر تمر سادة الشروق وزن 800 جرام نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر تمر لوز الشروق وزن 400 جرام نحو 130 جنيهًا.

اسعار تمور رمضان 2025

اسعار التمور في الأسواق

بلغ سعر كيلو تمر سادة الشروق نحو 103 جنيهات. بلغ سعر علبة تمر سادة الشروق وزن 2100 جرام نحو 219 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تمر سكري رطب القصيم نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر تمر واحة الريان الشروق وزن 1400 جرام نحو 142 جنيهًا. بلغ سعر تمر سكري مفتول الشروق وزن كيلو نحو 300 جنيه. بلغ سعر تمر مجدول سكر خفيف معبأ تمرتنا وزن 500 جرام نحو 105 جنيهات. بلغ سعر كيلو تمر مجدول جولدن كراون نحو 270 جنيهًا. بلغ سعر تمر وادي وزن 250 جرامًا نحو 17.5 جنيه.

سعر تمور رمضان 2025

اسعار البلح في الأسواق

بلغ سعر كيلو تمر وادي نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر تمر مجدول لينا ميني فاخر وزن كيلو نحو 460 جنيهًا.

بلغ سعر تمور القافلة وزن 625 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر تمر رطب سكري وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.

بلغ سعر تمر عراقي وزن 500 جرام نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر تمور عراقية وزن كيلو نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر بلح عجزة المدينة من زادنا وزن 400 جرام نحو 400 جنيه.

اسعار البلح رمضان 2025

سعر البلح في الأسواق

بلغ سعر تمر خضري زادنا وزن 400 جرام نحو 150 جنيهًا. بلغ سعر تمر سكري رطب ملكي وزن 550 جرامًا نحو 186 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تمور مجدول ممتاز حجم كبير نحو 500 جنيه. بلغ سعر بلح الوادي زادنا وزن 700 جرام نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر بلح ملكي سكري رطب وزن 500 جرام نحو 176 جنيهًا. بلغ سعر تمر القصيم سكري وزن كيلو نحو 206 جنيهات.

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