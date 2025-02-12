ندوة حول تمكين وتثقيف المرأة المصرية بالبحيرة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ندوة هامة بعنوان "تمكين وتثقيف المرأة المصرية يعكس ثقافة المجتمع"، وذلك بحضور عدد من العاملين والطلاب، وتم فتح باب النقاش حول استراتيجية تمكين المرأة 2030، مما لاقى إعجاب الحضور تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في جميع جوانب الحياة.

اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة المرأة

وتناولت الندوة دور المرأة بالبحيرة كشريك أساسي في بناء الوطن، وقدرتها على المشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة، كما تطرقت إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة المرأة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يبرز دورها الفاعل والمحوري في تقدم المجتمع وبناء مستقبل مشرق للوطن.

دور المرأة المصرية في تعزيز النهضة الوطنية

وتعد هذه الفعالية جزءًا من الجهود المستمرة التي تسلط الضوء على دور المرأة المصرية في تعزيز النهضة الوطنية والمساهمة في جميع المجالات الحيوية، بما يعكس التزام الدولة التام نحو تمكين المرأة ودعمها لتحقيق التنمية الشاملة.

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