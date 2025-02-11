المركز التكنولوجي المتنقل يواصل جولاته لخدمة المواطنين بالبحيرة

واصل المركز التكنولوجي المتنقل تقديم خدماته في مختلف مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، في إطار حرص محافظة البحيرة على تعدد قنوات تقديم الخدمات الحكومية وضمان وصول الخدمات بسهولة ويسر لجميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق البعيدة.

تعدد قنوات تقديم الخدمات الحكومية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الحكومية بالقرب منهم، من خلال خطة مرور تشمل جميع المناطق وفق توقيتات محددة.

تسهيل إجراءات طلبات التصالح

يتواجد المركز التكنولوجي المتنقل حاليًا في الميادين العامة بمدينة دمنهور ويستمر حتى منتصف الشهر الجارى، لتسهيل إجراءات طلبات التصالح، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى مثل التراخيص، الإعلانات، والإشغالات.

كما أنه من المقرر أن يشارك المركز المتنقل في القوافل الطبية والشاملة والتى ستنطلق 15 فبراير بمركز ومدينة حوش عيسى، لتقديم الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات التصالح.

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