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حوادث

تحرير 49 ألفا و635 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 49 ألفا و635 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 49 ألفا و635 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37 ألفا و496 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و782 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائي، 927 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و21 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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