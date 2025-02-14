زراعة الإسكندرية تعلن فوز 42 باحثا من 8 جامعات مصرية وسعودية
شهدت كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية احتفالية توزيع جوائز البحث العلمي في مجال الغذاء والتغذية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد بهى الدين عميد زراعة الاسكندرية وأحمد مرسي العضو المنتدب لمؤسسة دريم مشرق والدكتورة أمل عبد الرازق رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الغذاء وأساتذة الجامعات المصرية.
حيث فاز 42 باحثا من 8 جامعات ومراكز بحوث مصرية وسعودية بجوائز مؤسسة دريم مشرق للبحث العلمي في مجالات جودة وسلامة الغذاء في دورتها السادسة.
وأعلن الدكتور محمد محمود يوسف رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية أن المسابقة اشترك فيها 56 بحثا على خمس عشرة جائزة بمشاركة 50 محكما من كبار اساتذة الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وفاز بها 42 باحثا من جامعات الاسكندرية والأزهر والمنيا وجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومعهد تكنولوجيا الأغذية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد – وهذا طبقا للبروتوكول الذي وقعته الجمعية العلمية مع مؤسسة دريم مشرق برئاسة يوسف ربيع رئيس مجلس الإدارة.
وأكد الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة أن الجائزة تعكس نجاح بناء علاقة مستدامة بين الجامعة والمؤسسات الكبرى واختيار أبحاث فائزة قادرة على تحويلها إلى منتجات صحية للمصريين بالتعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى.
وركزت الأبحاث الفائزة على الاتجاهات الحديثة في الصناعة والعلوم الغذائية خاصة الأغذية الوظيفية والأغذية الخالية من الجلوتين ومنتجات بدائل القمح وبدائل القهوة الخالية من الكافيين والكبسلة النانوميرية للمركبات النشطة الحيوية.
ومن جهة أخرى، قال أحمد مرسي العضو المنتدب لدريم مشرق أن نجاح الجائزة ينمو عام بعد عام خاصة أن عددا من المشاركين في المسابقة يشاركون على المستوى المحلي والعربي.. كما أن الجائزة تتمشى مع رؤيتنا التنموية والتوسعية لتقديم منتجات غذائية آمنة وعلى أعلى درجة من الجودة وتتناسب مع احتياجات الشعب المصري..وأن الجائزة تتجه إلى ابتكار منتجات جديدة هدفها الأساسي الحفاظ على صحة الإنسان المصري والتي تجد صدى محلي وعالمي في مجال البحث العلمي وتدفع المنتج المصري الي الساحة العالمية وزيادة حجم التصدير للمنتج المحلي.
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