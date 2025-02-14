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مصر للطيران تسير رحلة خاصة لاحتفالية النادي الأهلي بالأقصر (صور)

مصر للطيران تسير
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لاحتفالية النادي الأهلي بالأقصر
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران صباح اليوم الجمعة رحلة خاصة رقم MS08 بطراز بوينج B737-800 وعلى متنها 144 راكبا لنقل الشخصيات الرسمية الدولية والمصرية المشاركة في الاحتفالية العالمية التي ينظمها النادي الأهلي بمدينة الأقصر وذلك  ضمن برنامج استضافة الأهلي للنسخة الأولى لـكأس العالم للأندية في شكلها الجديد، خلال جولته الترويجية، في الدول المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة، والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2025. 


ومن المقرر أن  تسير مصر للطيران رحلة العودة رقم MS09 يوم السبت 15 فبراير بعد انتهاء مراسم الإحتفال.

وتزينت مقاعد الطائرة بشعار الاحتفالية " حيث يصنع التاريخ رحلة المجد تبدأ من هنا " في إشارة للقلعة الحمراء النادي الأهلي كما قدمت مصرللطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة لضيوف المارد الأحمر المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير بما يليق بمكانة جمهورية مصر العربية في استضافة الأحداث الدولية.

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