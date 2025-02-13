مصر للطيران للشحن الجوي تشارك بفعاليات World Cargo Summit 2025 في بلجيكا

شاركت مصر للطيران للشحن الجوي في فعاليات World Cargo Summit 2025 في مدينة أوستند - بلجيكا، بحضور كبير من رواد وخبراء صناعة الشحن الجوي عالميًا وقد تم دعوة مصر للطيران للشحن الجوى ضمن حلقات نقاشية والتى تعد واحدة من أكثر المناقشات ثراءً حول مستقبل الشحن الجوي، والتى جمعت نخبة من خبراء صناعة الشحن الجوي بهدف استشراف المرحلة المقبلة من الخدمات اللوجستية وتعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال.

فعاليات World Cargo Summit 2025 في مدينة أوستند - بلجيكا



وقد شهدت الفعاليات حضور الطيار إيهاب الطحطاوي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وخالد يوسف رئيس القطاع الاقتصادي، وخلال الحلقة النقاشية تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الشحن الجوي، إلى جانب عرض الحلول المقترحة لمواكبة التطورات السريعة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.



تأتي مشاركة مصر للطيران للشحن الجوي في هذه القمة تأكيدًا على التزامها بدعم الابتكار وتطوير حلول متقدمة تلبي احتياجات العملاء والشركاء وتعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الشحن الجوي عالميا.

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