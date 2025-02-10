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أخبار مصر

وزير الطيران يلتقي مع وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدبي

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
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 التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني،  عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وزير الطيران  يلتقي مع وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدبي


ويأتي ذلك اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل الجوى، والإستفادة من الخبرات المشتركة لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاع.

حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية، وتكنولوجيا الطيران والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التقنيات الحديثة التي تدعم التحول نحو الطيران المستدام.

وفى بداية اللقاء أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني  بالجهود الإماراتية المتميزة في إعداد وتنظيم هذه الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025"، كونها تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو ".

كما أثنى وزير الطيران المدنى على المبادرات الإماراتية الرائدة في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على أن تلك المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة البيئية والاعتماد على الابتكارات الحديثة في صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وأشار الحفنى إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب عبدالله بن طوق المري عن تقديره للجهود المصرية الفعالة في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في إطار المبادرات الدولية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتبني حلول مستدامة في صناعة الطيران، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة، ودورها الفاعل في دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

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