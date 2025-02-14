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حوادث

تجديد حبس أخطر تاجر مخدرات في بني سويف

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، أحد أخطر تجار المواد المخدرة، والمعروف بـ"أبو الليل"، وذلك عقب توافر معلومات حول نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ووفقًا للتحريات التي قادها قطاع مكافحة المخدرات، تبين أن المتهم "و. م. س"، 28 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية، كان يتخذ من مركزي الواسطى وناصر مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع في الاتجار بمخدر الحشيش والمواد المخدرة الأخرى.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، تم إعداد خطة أمنية لضبط المتهم بإشراف العميد إبراهيم أبو دومة، رئيس مباحث المديرية، حيث نجحت مأمورية أمنية، بقيادة المقدم أحمد عبد العظيم، رئيس وحدة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث ناصر، في إلقاء القبض على المتهم أثناء تواجده بمركز ناصر.

وأسفر التفتيش عن العثور بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت:
٣٤ فرشًا من مخدر الحشيش و٥ أكياس كبيرة من مخدر الآيس (بوزن كيلو جرام تقريبًا) ربع كيلو جرام من مخدر الهيروين
٤٠ شريطًا من عقار الترامادول المخدر

 

كما ضُبط بحوزته ميزان حساس، وعدد من الأسلحة النارية والذخائر، منها ٢ بندقية خرطوش، ٥ فرد خرطوش، طبنجة عيار ٩ مم، ٦٠ طلقة خرطوش، و٤ طلقات ٩ مم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره ١٨ ألف جنيه، ودراجة نارية.

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قطاع مكافحة المخدرات مخدر الحشيش المخدرات

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