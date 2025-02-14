حبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس فى السلام 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس في السلام

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على (2,150 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقة – كمية من المواد والأدوات والأقراص المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

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