أوقاف الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية للأئمة (صور)

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، دورة اللغة العربية للأئمة والوعاظ، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير المديرية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.



أبرز محاور الدورة

وتناولت المحاضرة الأولى والتي ألقاها الدكتور فوزي عبد القادر محمد طه المدرس بقسم اللغة العربية جامعة قناة السويس، أهمية اللغة العربية.

جانب من فعاليات المحاضرة، فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة، فيتو

عمق اللغة العربية

وتحدث المحاضر عن عمق اللغة العربية وبخاصة وأنها لغة القرآن الكريم، ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

جانب من فعاليات المحاضرة، فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة، فيتو

حتمية علم الأئمة باللغة العربية

وأضاف خلال فعاليات الدورة التي أقيمت بجامعة قناة السويس أنه لا يتصور أن يتصدر إمام لإلقاء درس أو موعظة أو خطبة على مسامع الناس دون أن يكون ملمًا بقواعد اللغة العربية بجميع أدواتها من أساليب أدبية وبلاغية، وأن رأس مال الداعية لسانه ومظهره، فإذا تكلم ولحن في كلامه قل تأثيره في الناس، خاصة أهل العلم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

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