الجمعة 14 فبراير 2025
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أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

أماكن ومواعيد انقطاع
أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية عن انقطاع المياه  لمدة 10 ساعات بمراكز منية ودكرنس.

 

وأوضحت مياه الدقهلية  المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه وهي  التالية:
- بعض قرى مركز ومدينة منية النصر 
- مركز دكرنس 
- الوحدة المحلية ببساط كريم الدين

مواعيد وسبب انقطاع المياه 

وذلك يوم غد السبت من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 7:00 مساءً، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ بساط كريم الدين.

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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