أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية عن انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بمراكز منية ودكرنس.

وأوضحت مياه الدقهلية المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه وهي التالية:

- بعض قرى مركز ومدينة منية النصر

- مركز دكرنس

- الوحدة المحلية ببساط كريم الدين

مواعيد وسبب انقطاع المياه

وذلك يوم غد السبت من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 7:00 مساءً، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ بساط كريم الدين.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.