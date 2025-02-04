بعد أيام من افتتاحه، تعرف على خدمات مكتب صحة منية النصر في الدقهلية والأسعار

أجرى محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية جولة استهدفت المرور على الإدارة الصحية ومكتب الصحة بمنية النصر.

رئيس منية النصر في جولة تفقدية لمكتب الصحة

وتفقد رئيس منية النصر أعمال مكتب الصحة والخدمات التي تقدم بهما، ورافقه أحمد عرفة نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر وأحمد وجيه مدير مكتب رئيس المركز.

تعرف على الخدمات التي تقدم بمكتب صحة منية النصر واسعارها

ومن الخدمات التي تقدم بـ مكتب الصحة

⬅️ خدمة تسجيل المواليد والوفيات.

⬅️التطعيمات الروتينية للأطفال من عمر يوم حتى سنة ونصف ( خدمات مجانية ).

⬅️متابعة الأطفال من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات.

⬅️ المبادرة الرئاسية لقياس السمع في الأطفال من عمر يوم حتى عمر ٣ شهور.

⬅️تحليل نقص هرمون الغدة الدرقية من عمر ٣ أيام حتى عمر ٧ أيام.

⬅️تحليل بعض الأمراض الوراثية.

⬅️المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية.

⬅️تطعيم فيروس B للمستشفيات الخاصة.

⬅️ المكتب الدولي للتطعيمات( الحج والعمرة والزيارات )، والذي تم افتتاحه ابتداءً من يوم السبت الموافق ١ فبراير لعام٢٠٢٥م في اطار التيسير علي المواطنين.



استمرار أعمال المرور والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية

ومن جانبه قد أكد رئيس المركز على إستمرار أعمال المرور والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية، حرصا على تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

إشادة بحسن استقبال الجمهور بمكتب صحة منية النصر وحسن التعامل

ووجه رئيس منية النصر الشكر للدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية على مستوى الأداء المتميز وحسن استقبال الجمهور بمكتب صحة منية النصر وحسن التعامل مع أهالينا المترددين على مكتب التطعيمات الدولي ( الحج _ العمرة _ الزيارات ) وتقديم أوجه الرعاية لهم.

ثاني الجولات في إطار القيام بأعمال المرور على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل وللتأكد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل، وبناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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