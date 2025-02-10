تموين شرق الإسكندرية يشن حملات على المخابز البلدية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على المخابز البلدية بنطاق الادارة.

أسفرت عن ضبط مخبز بلدي مدعم لقيامه بتجميع عدد ٦١ بطاقة تموينية مدعمة، وكذا التصرف في عدد ١٨ جوال دقيق من حصة المخبز، وضبط ماكينة خاصة بمخبز آخر داخل المخبز

وضبط مخبز بلدي مدعم لقيامه بتجميع عدد ٦٤ بطاقة تموينية ، وكذا تجميع عدد ٩ أجولة دقيق بلدي مدعم داخل المخبز وضبط ماكينة خاصة بمخبز آخر داخل المخبز

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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