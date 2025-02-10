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وفد من التعليم يزور مدارس دكرنس وشربين بالدقهلية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

 قام اليوم خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، يرافقه بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بـ الدقهلية، بجولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارتي دكرنس وشربين التعليمية.

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الجولة 

شملت الجولة مدارس شربين ودكرنس 

- مجمع دموه الابتدائية
- مدرسة فاطمة عنان الثانوية بنات
- محلة إنجاق الإعدادية المشتركة.

أشاد الوفد بحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس

وأشاد الوفد بحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس، معبرين عن تقديرهم للانضباط والالتزام الذي أظهره الطلاب وهيئات التدريس. كما اطمأنوا على توفر الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبدء تسليمها للطلاب.

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