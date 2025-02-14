محافظ الدقهلية: 500 شخص استفادوا من القافلة المتكاملة بقرية ميت مرجا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة "صحية وإرشادية وبيطرية" بقرية ميت مرجا سلسيل بمركز ومدينة الجمالية، والتي استفاد منها 500 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة، ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات، لتوفير سبل الدعم والمساعدة، في تقديم وتوفير الخدمات المجانية، في مختلف المجالات لأبناء المحافظة، وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

وقام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برئاسة اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، وباشراف عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع الجامعة المصرية الصينية، بتسيير قافلة صحية وبيطرية وارشادية بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز ومدينة الجمالية، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى خيري لرعاية الحيوان بالمنصورة، وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية.

القافلة التنموية المتكاملة تقدم خدمات متكاملة لـ 500 مستفيد

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، ومنسق عام القوافل، إن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، قدمت خدمات متكاملة ل 500 من المترددين على القافلة، كما قدمت التوعية الإرشادية الزراعية للمواطنين عن طرق ترشيد استخدام المبيدات وآلية تطبيق وسائل الرى الحديثة.

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