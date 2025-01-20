الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس جامعة القناة يُشارك في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمُنعقد بجامعة العريش اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025.  

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أبرز محاور الاجتماع 

تناول الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لتقديم الرعاية الطبية والصحية لجرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من بينهم الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وخلال الاجتماع  أكد الدكتور أيمن عاشور على الجاهزية الكاملة للمستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الطارئة القادمة من قطاع غزة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مع تجهيز أسرّة كافية وغرف عمليات بأحدث المعدات الطبية.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

توفير مستويات الرعاية الطبية بالمستشفيات الجامعية 

كما شدد الوزير  على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية، إلى جانب توفير الكوادر الطبية المؤهلة والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. 

 

كما رافق الدكتور ناصر مندور خلال الاجتماع الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وضع خطة تنفيذ شاملة للدعم الطبي بالمستشفيات الجامعية 

ومن جانبه قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،  أن الاجتماع جاء لوضع خطة تنفيذية شاملة تضمن استمرارية تقديم الدعم الطبي على مدار الساعة، مع التركيز على تنظيم العمل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لضمان استيعاب الحالات القادمة من غزة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بكفاءة عالية. 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس المستشفيات الجامعية المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة العريش دعم قطاع غزة

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