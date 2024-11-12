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محافظ أسيوط يكرم الطلاب المتفوقين ويمنحهم مكافآت مالية (صور)

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم طلاب المدرسة، فيتو

كرم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الطلاب المتفوقين بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية المشتركة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح ومنحهم مكافآت مالية تشجيعًا لهم للاستمرار في النجاح والتفوق الدراسي وذلك في إطار حرصه على دعم المتفوقين في مختلف المجالات بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وتأتي هذه الجولة في إطار سلسلة جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

 

رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

بدأ محافظ أسيوط، جولته بالمدرسة بتفقد حجرة المعلمين وتحاور معهم بشئون التعليم والطلاب وأطلع على جداول الحصص الدراسية لكل معلم خلال الأسبوع موجهًا بإعادة توزيع جداول الحصص الدراسية للمعلمين بالمدرسة وتحديد المسؤولية الإشرافية بالمدرسة.

محافظ أسيوط يتفقد الصفوف الدراسية 

 

واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الثانوية متمنيًا لهم التفوق والنجاح موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته وشاهد انتظام الدراسة بها وتحاور مع التلاميذ واطمأن على مستواهم الدراسة ومشاركتهم مع المعلمين.

واستمع أبوالنصر إلى شرح مفصل من وكيل المدرسة الذي أوضح بأن عدد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الثانوية ٢١ فصل بإجمالي ٩٣٤ طالب وطالبة.

وقد كرم المحافظ الطلاب والطالبات المتفوقين والحاصلين على الدرجات النهائية خلال التقييم الشهري حيث تم تكريم ٦٦ طالب وطالبة بالمدرسة ومنحهم مكافآت مالية تشجيعًا لهم على الإستمرار في النجاح والتفوق الدارسي وإعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النواورة الجديدة للتعليم الأساسي

محافظ أسيوط يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات

 

وفي نهاية جولته أكد محافظ أسيوط على أهمية العمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لإكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

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