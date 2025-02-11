فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة تعاني من انفجار بالرحم



نجح فريق طبي بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة سيدة تعاني من انفجار بالرحم وتدهور شديد بالعلامات الحيوية، يأتي ذلك استكمالا لما تحققه مستشفيات جامعة أسيوط من انجازات طبية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور أحمد نصر رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ومدير المستشفى.

كان مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط قد استقبل سيدة تبلغ من العمر ٢٦ عاما، تعاني من إنفجار كامل بالرحم ممتد بطول الرحم، وممتد لعنق الرحم بالكامل مع تدهور شديد بالعلامات الحيوية، ليقوم الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية شديدة الدقة، لإنقاذ حياة المريضة مع الحفاظ على الرحم دون استئصاله، لتستقر حال المريضة بعد ذلك دون حدوث مضاعفات، وخروجها من المستشفى.

أعضاء الفريق الطبي بجامعة أسيوط





تشكل الفريق الطبي من الأستاذ الدكتور طارق عبدالراضي أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، والدكتور رضا صلاح الشريف مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد، وعاونهم كل من الطبيبة دعاء مصطفى، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة دينا السمان طبيب مقيم بالقسم.

فيما تشكل فريق التخدير، الذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد من، الطبيب لؤي محمد مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، الطبيبة سمر أحمد، والطبيبة مروة صلاح والطبيبة رانيا إبراهيم، والطبيبة إيثار القاضى، أطباء مقيمين بالقسم وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة.

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