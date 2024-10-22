الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

استرداد 57 فدان زراعة و545 متر مربع مباني في حملة إزالة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وأبنوب ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات التي بدأت السبت 12 أكتوبر وتنتهي 1 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

استرداد 57 فدان زراعة و545 متر مربع مباني في حملة إزالة 


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالة ل 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط وأبنوب واسترداد 57 فدان زراعة و545 متر مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز بإزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري على مساحة 1020 متر مربع. 

 

 

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز من تنفيذ إزالات بقرية المعابدة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة واسترداد 57 فدان زراعة و545 متر مربع مباني وتمت الازالات في وجود قوة أمنية وبمشاركة مسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام الحملات الميكانيكية التابعة للوحدتين المحليتين.

 

المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى


وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات مشددًا أنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

 

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي بمراكز أسيوط

إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز في أسيوط


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن أستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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