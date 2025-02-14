سنة أولى قمة.. 8 لاعبين من الأهلي والزمالك على موعد مع الظهور الأول في موقعة 22 فبراير.. جراديشار ورضا والعش وداري من الأحمر.. ومصدق والجفالي وجهاد الأبرز فى الأبيض

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة قمة جديدة يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تشهد هذه المباراة مشاركة أولى لعدد من لاعبي الفريقين تحت شعار سنة أولى قمة.

يدخل الأهلي القمة المرتقبة ولديه العديد من العناصر الجديدة التى لم تشارك من قبل فى مباريات القمة ومنها السلوفيني جراديشار، وأيضا مصطفى العش بالإضافة إلى المغربي أشرف داري، وكذلك أحمد رضا القادم فى ميركاتو الشتاء الأخير من بتروجت.

كما يخوض الزمالك القمة المرتقبة ولديه العديد من العناصر الجديدة التى لم يسبق لها المشاركة فى مباريات القمة ومنها التونسي أحمد الجفالي ومحمود جهاد والمغربي صلاح الدين مصدق بجانب أحمد حسام القادم من الجونة.

وموعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري، وواصل بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 13 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.



ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الأهلي 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

6- البنك الأهلي 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- حرس الحدود 18 نقطة

9- بتروجت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- طلائع الجيش 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

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