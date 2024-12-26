سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري.. تثبيت الفائدة الأقرب.. وخبراء يكشفون الأسباب وحجم تأثير القرار على مؤشرات البورصة المصرية

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير في 2024 لحسم أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

ويعد اجتماع الخميس هو الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري فى العام الجاري، بعد عام من قرارات السياسة النقدية الصعبة للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.

خبير أسواق مال يتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة

توقع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعام 2024، اليوم الخميس.

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ما هي أسباب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة؟



كما أوضح أن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم، مشيرًا إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.

تأثير سيناريو تثبيت الفائدة على البورصة المصرية

وأشار رؤوف إلى أن تثبيت الفائدة باجتماع اليوم سيكون له تأثير إيجابي على حركة مؤشرات البورصة، حيث إن سوق المال يتأثر إيجابيا باستقرار أسعار الصرف مما يمنح الثقة للمستثمر بإيداع أمواله بالسوق.

وتابع رؤوف قائلا: تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس كما هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% عند مستوى 29960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 36968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.10% عند مستوى 13180 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 8260 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 11298 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3086 نقطة.

خبير أسواق مال يكشف سر هبوط مؤشرات البورصة المصرية بآخر جلسات 2024

قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “فيتو”، إن حالة التراجع في مؤشرات البورصة المصرية على مدار الجلسات الأخيرة من ديسمبر الجاري، جاءت بسبب حركات البيع لدى المؤسسات المالية والبنوك لتوفير سيولة مالية لاستردادات قيم وثائق الاستثمار وصرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين بنهاية 2024.

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د.نبيل فرج

رأس المال السوقي يسجل خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار جلستين



وأضاف: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما هبط خلال إغلاقات جلسة أمس الاثنين بنسبة 0.84% ليسجل مستوى 30118 نقطة.



كما سجل رأس المال السوقي خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار الجلستين، حيث فقد رأسمال السوقي 13 مليار جنيه خلال جلسة أمس مسجلًا 2.186 تريليون جنيه وفيما فقد رأسمال السوقي 24 مليار جنيه خلال جلسة الاثنين مسجلًا 2.199 تريليون جنيه.

كيف كانت تعاملات الشركات في سوق المال اليوم ؟

وتابع: جاءت تعاملات الشركات في سوق المال الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بانخفاض 111 سهمًا، وارتفاع 61 سهمًا، بينما لم تتغير أسهم 37 شركة مشيرا الى وجود تراجعات أيضا فى الأسهم القيادية أهمها في انخفاض سهم بنك التجاري الدولي الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.39%.

البورصة المصرية

حركات بيعية من المؤسسات المالية لتوفير السيولة المالية

وأكد الدكتور نبيل فرج أن التراجعات التي يشهدها السوق حاليا تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك نظرا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد زيادة في الأداء مقارنة ببداية العام بنسبة نمو تقارب 4%، مشيرًا الى أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ العام الحالي عند مستوى 24800 نقطة ليسجل خلال إغلاق جلسة أمس 29900 نقطة؛ بما يشير إلى تحسن أداء السوق المصرية.

البنك المركزي المصري، فيتو

آخر قرار للبنك المركزي المصري

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

هل الاتجاه للتثبت أم الخفض لأسعار الفائدة؟

ومن جانبه، توقع الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي لــ “فيتو”، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، مع إمكانية تخفيضه تدريجيا في الربع الأول العام المقبل.

وأشار الإدريسي إلى أن ذلك بسبب تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، ومن جانبه يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة

واستبعد الإدريسي أن يتم ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد تباطؤ معدلات التضخم.

وتابع: كما أن التثبيت حاليا هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالت عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مواد المحروقات.

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