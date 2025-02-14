الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البطاطس والخيار وارتفاع الكوسة والفاصوليا

سعر الخضار، فيتو
سعر الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 22 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

اسعار الفلفل الالوان

  1. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 8 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • بلغ سعر فول أخضر نحو 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 15 إلى 25 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر ورق العنب

  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 43 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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