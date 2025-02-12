الأربعاء 12 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض الثوم والفلفل البلدي وجنون الفاصوليا

سعر الخضار
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4  جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 21 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الباذنجان 

  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.

اسعار الفلفل الالوان

  1. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 36 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 14 جنيها.

الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر فول أخضر من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 10  إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر ورق العنب

  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

 

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