سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 20 جنيها في ورق العنب والثوم يستعيد عرشه

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم الخميس

تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

سعر الخضار

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 20 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها.

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

اسعار الفلفل الالوان

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الملوخية من 11 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

سعر ورق العنب

تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 60 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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