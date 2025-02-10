الإثنين 10 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع 10 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025.

انخفاض أسعار 8 أصناف خضراوات

ووفقًا لآخر تحديث، انخفض سعر الطماطم نحو 50 قرشًا، البطاطس نحو جنيه، البصل الأحمر نحو جنيه، الملوخية نحو 3 جنيهات، البسلة نحو جنيه، البطاطا نحو 50 قرشًا، الثوم نحو 5 جنيهات، ورق العنب نحو 10 جنيهات.

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

ارتفاع أسعار 10 أصناف خضراوات

فيما ارتفع سعر البصل أبيض نحو 50 قرشًا، الكوسة نحو جنيه، الفاصوليا نحو جنيهين، الباذنجان بلدي نحو جنيه، الباذنجان أبيض نحو 3 جنيهات، الفلفل ألوان نحو 13 جنيهًا، الخيار صوب نحو جنيهين، الخيار بلدي نحو جنيه، السبانخ نحو 6 جنيهات، القلقاس نحو 4 جنيهات.

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5  جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.

سعر البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الباذنجان 

  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها.

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

اسعار الفلفل الالوان

  1. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 28 إلى 38 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها.
  4. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 9 إلى 13 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 15  إلى 20 جنيهًا.

سعر ورق العنب

  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 80 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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