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اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

سعر الخضار
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025.

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم الأحد 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5  جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 11.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الباذنجان 

  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.

اسعار الفلفل الالوان

  1. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 28 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع 13 جنيهًا عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 14 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 15  إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر ورق العنب

  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 80 إلى 100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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