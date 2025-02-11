في استجابة من محافظ أسوان، افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو

استجاب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرغبة أهالى مركز ومدينة دراو، ووجه المسئولين بمديرية الصحة لافتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو، وهو ما لاقى إشادة من الأهالى لتسهيل المشقة والأعباء المالية فى التنقل والسفر إلى المدن المجاورة لتلقى هذه الخدمة الهامة.

افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم التعامل الفورى مع أى مطالب جماهيرية، ويتم العمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين.

وأضاف أنه بالتوازى مع ذلك جاري التجهيز لافتتاح مكتب خدمة "مشورة ما قبل الزواج" لخدمة أهالى غرب دراو مثل بنبان والمنصورية وفارس وغيرها من القرى الأخرى.

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