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محافظات

بعد معاناة الأهالي، محافظ أسوان يعلن إقامة مصنع لتعبئة البوتاجاز وتوزيع 130 ألف أسطوانة

ازمة اسطوانات الغاز
ازمة اسطوانات الغاز فى اسوان

 قامت إدارة شركة بوتاجاسكو، والمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية " بتروجاس " بتخصيص حصة أساسية إضافية للمحافظة يتم صرفها من محطة شركة بوتاجاسكو، حيث تم صرف 130 ألف أسطوانة، وجارى إستلام كميات أخرى لتلبية إحتياجات المواطنين من هذه السلعة الحيوية. 

اجتماع محافظ اسوان 

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان بالمهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، والذى شهد الإتفاق على تخصيص 20 ألف م2 بقرية فارس بمدينة كوم أمبو لإقامة مصنع ومحطة تعبئة للبوتاجاز ثابتة لكسر الإحتكار، ولضمان عدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى على مدار السنوات القادمة، كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة 2 محطة تعبئة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو.

وقد تم توزيع الـ 130 ألف أسطوانة بوتاجاز على مستوى مدن ومراكز المحافظة وفقًا للكثافة السكانية منها 90 ألف أسطوانة بواقع 30 ألف أسطوانة لمراكز إدفو وكوم أمبو وأسوان، و40 ألف أسطوانة بواقع   20 ألف أسطوانة لكل من مركزى نصر النوبة ودراو.

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​ أسوان البوتاجاز ازمة البوتاجاز مصنع اسطوانات

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