الخميس 23 يناير 2025
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محافظات

وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يتفقدان معرض الفنون التشكيلية (صور)

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان خلال التفقد

 تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية، والذى يضم 57 عملا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية المُستوحاة من التراث النوبى والطبيعية الأسوانية بمقر المبنى الإدارى لجامعة أسوان بصحارى.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات 

 وعقب ذلك شارك محافظ أسوان فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم (759 ) الذى عقد برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

 وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بانعقاد فعاليات هذا الاجتماع على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية خلال شهر يناير الجارى، والذى شهد ويشهد العديد من الفعاليات والمناسبات الجليلة، والتى من بينها الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

أشار إلى أن هذه الفعاليات تستكمل بانعقاد هذا المجلس، وبمشاركة كوكبة من العلماء وعلى رأسهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 وأشاد إسماعيل كمال بالجهود الملموسة لجامعة أسوان باعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسى لنا فى التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية، والتى تشهد كل يوم تطورًا ملحوظًا فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد أنهم فى جميع مجالات العمل العام حريصين على الإستفادة من الدور العلمى والخدمى والتنويرى لجامعة أسوان، وأيضًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لكونهما المنارة العلمية لنا.

 وعبر المحافظ عن تقديره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور لؤى سعد الدين، وأعضاء هيئة التدريس من أصحاب الخبرات العلمية والكوادر الشابة المؤهلة لمواصلة رحلة العطاء وخدمة المجتمع الأسوانى بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط.

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اجتماع المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفيرة نبيلة مكرم عبيد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

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