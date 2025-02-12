محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملة إزالة تعديات ضمن الموجة 25 بالخانكة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أعمال الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

20 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية



نجحت حملة إزالة التعديات في القليوبية في تنفيذ 20 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية سرياقوس وعرب العليقات بإجمالي مساحة 2500 م٢، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، وكل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية.

جاءت الحملة بحضور كلا من اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد ابو ليلة رئيس مدينة الخانكة والمهندسة وسام الشامي مدير ادارة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأكد على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

محافظ القليوبية: لن ندخر جهدًا في تطبيق القانون



وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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