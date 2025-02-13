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صحة الدقهلية: العلاج الحر توافق على تراخيص 36 معملًا مستوفاة الشروط

حملات العلاج الحر
حملات العلاج الحر بصحة الدقهلية، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر قامت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة،بمعاينة 36 معملًا للتأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية اللازمة لترخيصها. 


وأوضح وكيل الوزارة أن نه تمت الموافقة على ترخيص 36 معملًا ورفض 8 آخرين بنطاق 12 مركزًا على مستوى المحافظة هى (المنصورة- أجا- السنبلاوين- بلقاس- شربين- اتمى الأمديد - طلخا - محلة دمنة- بلقاس - بنى عبيد - ميت غمر- نبروه).


بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة،وذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن منسق لجان المعامل بالإدارة,  مؤكدا على حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.

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الاشتراطات الادارة المركزية ادارة العلاج الحر الدكتور على عبد المحسن تمي الأمديد بوزارة الصحة مستوى المحافظة مدير إدارة العلاج الحر

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