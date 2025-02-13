فريق هندسة المنصورة الأهلية يفوز بالمركز الأول في مسابقة دعم الابتكار والإبداع

فاز فريق (Innovation Dynamo Team) بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بالتصفيات النهائية بمسابقة دعم الابتكار والإبداع IC التي نظمها صندوق دعم المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفوزه بجائزة مالية قدرها 125 ألف جنيه لدعم مشروعهم الريادي إلى جانب الدعم المادي لتصنيع النموذج الأولي للمشروع بمبلغ ٥٠ ألف جنيه.

ومن جانبه قدم الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة التهنئة للفريق الفائز، وأكد على اعتزاز الجامعة بطلابها المبدعين الذين يواصلون تحقيق الإنجازات، وإثبات قدرتهم على الابتكار والتأثير في مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية التي تخدم المجتمع المحلي والدولي.

الفريق المشارك في المسابقة

وتكون الفريق من:

- محمد خميس محمد عبد الحي (قائد الفريق).

- إسلام محمد أبو زيد السباعي.

- عبد الرحمن محمد محمود النجار.

- عبد الرحمن إبراهيم أحمد زهرهة.

- محمد عزمى عبد الجواد عطا رخا.

- نورالدين أحمد لطفي.

- أدهم السادات هيكل.

- مريم حسين عبد العال.

- زينب حسن محمود حسان.

وشارك الفريق تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة ومدير مركز الابتكار والإبداع بالجامعة، وإشراف الدكتور إسلام محمد إسماعيل، أستاذ الهندسة الكهربية ومشرف الفريق، ومشاركة المهندس محمد سامي البلقاسي، المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية.

وجدير بالذكر أنه قد تقدم للمسابقة 680 فريق من جامعات مصر، وقد تأهل 29 فريق منهم في المرحلة الأولى وحصلوا على الدعم والتدريب بالمشاركة بين مركز الابتكار والإبداع بالجامعة وصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، وقد تأهل فريق الجامعة للتصفيات النهائية ليكون ضمن أفضل 9 مشاريع تم تنفيذها على مستوى الجامعات المصرية وحصل على المركز الأول بالتصفيات النهائية.

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